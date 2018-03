DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE : Une campagne de recensement et de ‘’ramassage’’ des SDF

La direction de l'action sociale (DAS) de la wilaya d’Oran lancera une campagne pour recenser et ramasser les personnes sans-abris, et ce afin de leur assurer le repas et le toit durant cette période hivernale qui s’annonce déjà froide. En effet, cette opération sera effectuée quotidiennement par les éléments de la DAS en collaboration avec la Protection civile et le service de l'ordre public et touchera des adultes et des enfants et même des familles qui préfèrent continuer à vivre dans la rue que d'être hébergés dans des foyers d'accueil. Les opérations de ramassage se dérouleront durant la nuit dans plusieurs sites à travers le territoire de la wilaya. Le nombre exact de SDF se trouvant sur le territoire de la wilaya d’Oran n’est pas connu, sachant qu’il a connu une hausse, dernièrement, où selon des chiffres récents, plus de 768 SDF ont été recensés et orientés vers des centres d'accueil par les services du SAMU social de la direction de l'action sociale depuis le début de l'année.