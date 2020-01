DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE : La campagne de solidarité au profit des SDF se poursuit toujours

Avec un acte de solidarité qui réconforte les cœurs des personnes abandonnées, ayant besoin de sentiments et de douceur, lesquels endurent des conditions de vie très ardues dans une saison hivernale au moment où les conditions climatiques ne sont guère indulgentes aux personnes démunies, vivant à travers ce froid hivernal intense. Dans ce cadre, l’opération de solidarité menée par la direction de l’action sociale en coordination avec les services de la protection civile , la sûreté nationale et ceux de l’APC, au profit des personnes SDF et sans abri, se poursuit toujours à travers les quartiers de la ville de Mostaganem et au niveau des zones importantes de rassemblement des sans-abri, comme les places publiques, les marchés, ainsi que des bureaux de poste et gares routières. Durant cette noble opération qui s'est déroulée à partir de 18heures , ces pauvres personnes ont bénéficié de l’acquisition d’habillements, matelas et couvertures ainsi que des repas chauds. Pour cette action honorable, plusieurs agents ont été mobilisés et ont lancé des recherches dans l’espoir de trouver des âmes nécessiteuses perdues dans l’ombre de l’hiver afin de les sauver des morsures du froid hivernal intense et de la misère.