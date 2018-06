DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE DE MOSTAGANEM : On prépare déjà la ‘’circoncision collective’’

Pour la Commune de Mostaganem, cette année est différente puisque M. Djamel Bajou, Chef de Service de la DASS a révélé, récemment, que M le Wali, M.Abdennour Rebhi, a suggéré que cette opération de circoncision soit « collective » lors de ce 27ème jour du Ramadhan et la cérémonie est prévue de se tenir au niveau de la Maison de la Culture « Abderrahmane Kaki ». Notons que l’opération de circoncision, en elle-même, sera assurée par le personnel de l’Entreprise Hospitalière de Mostaganem, avec de meilleures conditions pour la réussite de l’évènement. A cette fin, un staff médical, composé de chirurgiens, infirmiers et infirmières ainsi que des moyens, garantira le bon déroulement de ladite circoncision. Du reste, la DASS a précisé qu’une liste est ouverte à son niveau dans ce sens afin d'assurer une meilleure maîtrise de l'opération, et mieux coordonner le travail avec le personnel médical qui va prendre en charge ces enfants, a-t-on appris par la voix de M.Djamel Bajou. Ainsi, comme à l’accoutumée, le 27ème jour du mois de Ramadhan constituera forcément l’occasion pour tenir et célébrer l’événement de la circoncision que les familles de ces enfants auraient certainement à apprécier comme un moment de bonheur qui se prolongera jusque dans l’intimité familiale. Notons, à ce sujet que ces actions de circoncision collectives sont initiées, à chaque période du Ramadan par des associations caritatives, sous la bienveillance du corps médical du Secteur de la santé .C’est le cas, par exemple, au niveau de la Daïra d’Aïn-Tédelès ou celle de Bouguirat où les associations caritatives sont les premières de la wilaya à entamer cette action de solidarité ciblant des enfants issus de familles nécessiteuses et démunies.