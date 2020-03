DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE MOSTAGANEM : Une caravane de solidarité en direction de 337 familles nécessiteuses

Une caravane de solidarité vient d’être lancée dans la wilaya par la direction de l’action sociale en direction de 337 familles nécessiteuses et diminues dont la vulnérabilité est accentuée en situation de confinement. Cette caravane a sillonné plusieurs douars et localités reculées à travers l’ensemble de la wilaya. La caravane achemine des aides composées, entre autres, de couvertures et des produits alimentaires, faisant savoir également que des équipes comprenant des psychologues, des assistants sociaux relevant de l’action sociale sont aussi mobilisées pour cette caravane. Par ailleurs , le bureau de l'association des oulémas musulmans algériens de la wilaya a mené une campagne de solidarité au profit des familles nécessiteuses . Selon le chargé de l’information de cette association, M. Mohamed Bouchareb, il a été distribué 127 couffins de divers produits alimentaires dont 37 à la commune de Sidi Lakhdar, 20 à Tazgait et 50 autres à Sidi Ali. L’opération se poursuivra durant cette semaine pour toucher 60 familles au niveau de la commune de Sidi Ali en plus de la réservation de 250 autres couffins au profit des localités de Sidi Ali, a-t-on ajouté.