DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE MOSTAGANEM : Lancement de la campagne de solidarité ‘’hivernale ‘’

Dans le cadre de la prise en charge des personnes SDF « sans abri » qui se trouvent au niveau des rues de la ville de Mostaganem, en particulier, les personnes âgées, femmes et enfants , une opération de solidarité menée par la commission de wilaya sous l'égide du wali de Mostaganem, en coordination avec la direction de l'action sociale a été lancée depuis le début de ce mois de novembre 2020, pour s’étaler jusqu’au mois de juin 2021. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la protection de cette catégorie sociale pendant, la saison d’hiver, avec celle de la protection contre le Coronavirus, dira la directrice de la DAS « Mme Khadidja Bouchakour. Cette action de solidarité a vu la participation de tous les concernés à l’exemple de la protection civile, la santé, les associations, le Croissant Rouge Algérien, la DAS et ses services… « On sillonne la plupart des grands axes pour prendre en charge le plus grand nombre de personnes afin de les intégrer dans des centres sociaux relevant de la DAS où dans les établissements hospitaliers notamment à l’hôpital psychiatrique de la ville, vue que la plupart sont des handicapés mentaux. a-t-elle ajouté. ‘’On avait pris en charge l’année dernière plus de 190 personnes malgré, la pandémie, confiné 92 personnes et ouvert provisoirement et exceptionnellement pendant cette période, le service du Samu social, étant considéré comme un projet auquel on voulait faire participer cette entreprise pour prendre en charge cette catégorie sociale qui avait réussi pendant la période des mois d’avril à août.