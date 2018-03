DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE MOSTAGANEM : 6000 personnes aux besoins spécifiques bénéficient de pension

En effet, selon les chiffres de la directrice de l’action sociale et de la solidarité, Khadidja Bouchakour, il y a des personnes aux besoins spécifiques qui bénéficient d’une pension de 4000 da avec la couverture sociale en fonction du budget de fonctionnement avec un nombre de 3555 avec un taux de 100%. Les handicapés de moins de 18 ans perçoivent une pension de 3000 da dont le nombre est en fonction de son handicap, 2046 déficiences moteurs, 2766 déficiences mentales, 1178 non-voyants et 209 sourds muets avec un total de 6199 personnes à mobilité réduite. Cependant, la DAS œuvre pour améliorer cette catégorie sociale et de rapprocher ses services à travers des cellules de proximité au niveau des communes en matière de soutien social. Dans ce contexte, elle a rappelé que tout handicapé dans le besoin d’une pension, de couverture sociale ou d’équipements prendra attache avec le chargé du service de l’action sociale au niveau des APC. S’agissant des dossiers qui posent des problèmes concrets pour cette catégorie sociale est l’emploi, son intégration dans le monde du travail et la cotisation de 1% d’intégration dans le secteur. C’est pour ces questions que la DAS œuvre. A cet effet, une commission de wilaya est constituée de tous les secteurs de développement laquelle travaille pour l’étude des dossiers et informe la direction de l’emploi pour l’intégration des handicapés dans des administrations et des entreprises a-t-elle précisé. Ce secteur attend la réception de nouvelles infrastructures sociales, un centre de déficients mentaux et un centre pour les non-voyants à la daïra d’Achaacha pour alléger les opérations de déplacements.