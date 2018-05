DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE MASCARA : Recensement de 43 mille familles démunies

La Direction de l’action sociale de la wilaya de Mascara vient de finaliser le fichier des familles démunies pour la wilaya de Mascara et qui fait ressortir un nombre de 43.000 familles contrairement au chiffre présenté par les APC et qui tourne autour de 70.000 familles démunies. La D.A.S s’est inspirée du dossier AFS qui porte les personnes âgées, les veuves, les femmes divorcées, les mères célibataires, les handicapés moins de 100%, les malades chroniques. Il y a également le DAIS (ex. AIG ou filet social) qui a été pris en compte ainsi que les familles détentrices de la carte jaune, ainsi que les familles des détenus. Ces familles ont fait l’objet d’une enquête approfondie par les services de la D.A.S et cette enquête a fait ressortir un écart important entre la DAS et les APC. Le fichier demeure toujours provisoire et fut remis aux APC pour une éventuelle correction de certains chiffres et ce, dans le but d’assainir une fois pour toute le fichier. L’assainissement permet d’autre part, l’amélioration du couffin. La DAS vient de bénéficier du Ministère de la Solidarité et de l’assistance sociale d’un montant de 17 millions de DA qui permettra la fourniture de 3400 couffins d’une valeur de 5.000 DA/Couffin. L’opération de l’attribution de ces couffins se fera au plus tard dans le courant de la semaine prochaine pour permettre aux familles de faire face au mois sacré de Ramadhan.