DIRECTION ALGERIE POSTE DE MOSTAGANEM : Six nouveaux bureaux de Poste en chantier

L’investissement dans les établissements et les moyens de traitement électronique a pris les pas et l’année 2018 est entrée de plein pied dans cette stratégie d’accompagnement de la vie socioéconomique des citoyens par les fournitures de prestations rapides et de qualité. En ce sens, le début de cette année est marqué par d’intenses activités tels les nouveaux bureau de poste « Maaraf Abdallah »,au centre de Mostaganem ;au Douar Aïzeb, au quartier de Tigditt .Un autre nouveau bureau de poste sera inauguré prochainement, à l’occasion de la journées des travailleurs qui coïncide avec le 30 avril 2018,au niveau du Douar « Rouaouna » ( commune de Ben Abdelmalek Ramdane).Entre- temps, nous confie le Directeur d’Algérie Poste de Mostaganem, M. Benosmane Bendhiba , six (6) nouveaux projets de construction ont été lancés, ciblant le chef lieu de Wilaya dont (4) quatre financés sur fonds propres d’Algérie Poste et les (2) deux autres financés par le Budget de l’Etat .Ces projets en question sont répartis comme suit : Cité du 5 juillet dons les travaux sont à 50%,à réceptionner avant la fin de l’année en cours ;A la cité de la Salamandre, construction d’une (RP2) d’un grand bureau de Poste qui a la fonction de « 2eme Recette Principale »d’Algérie Poste au niveau de Mostaganem ;Au niveau de « kharrouba » c’est le projet de construction d’un grand bureau de Poste de catégorie R2 qui sera lancé dès cette semaine et à Bouguirat a démarré également un autre chantier de construction d’un bureau de Poste R2 , le deuxième du genre dans cette localité. A Sidi Lakhdar, chef-lieu, également, un nouveau projet de construction d’un bureau de poste a été lancé de même qu’un autre projet de construction d’un 3eme bureau de Poste au niveau de Sidi-Ali, a déclaré le Directeur d’Algérie Poste. Il a ajouté d’autre part, que dans notre stratégie de développement et de croissance, il est prévu de doter chaque chef-lieu de Daïra d’au moins 2à 3 bureaux de poste et un bureau de Poste pour chaque Commune.