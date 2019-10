DIPLOMATIE : Chafik Hajji, nouvel ambassadeur de Tunisie à Alger

Le président de la République par intérim Mohamed Ennaceur a remis ce vendredi matin leurs lettres de créance à trois ambassadeurs tunisiens accrédités de pays frères et amis. Chafik Hajji, nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Tunisie auprès de l’Algérie Diplomate de carrière, ministre plénipotentiaire, l’ambassadeur Hajji avait déjà été en poste à Alger, en qualité de conseiller d’ambassade, et premier adjoint du temps notamment de l’inoubliable ambassadeur Fadhel Khelil. Avant sa nomination au poste d’ambassadeur à Alger, Chafik Hajji était Directeur de l’Union Maghrébine Arabe, au sein de la direction générale pour le monde arabe et le monde islamique.