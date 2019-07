DILAPIDATION DU DENIER PUBLIC : Bouchenak Khelladi devant la Cour suprême

Bouchenak Khelladi Abdellah, ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, du temps de Djamel Ould Abbès et Said Barkat, a comparu ce lundi devant le juge enquêteur de la Cour suprême, selon une source sûre. Comme rapporté en avril dernier, Djamel Ould Abbes faisait signer les contrats de donation de bus de la solidarité qu’il octroyait à ses deux associations par le Secrétaire général de son ministère M. Bouchenak Khelladi Abdallah. Ce dernier avait été placé en détention provisoire et incarcéré à la prison de Koléa. Ce lundi, il a été transféré à la Cour suprême pour être auditionné dans les dossiers de dilapidation du denier public dans lesquels sont impliqués les anciens ministres Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat.