DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS A SIDI BEL ABBES : La gendarmerie nationale enquête à l'ENIE

Les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbes viennent de déclencher une enquête au niveau de l'entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), apprend-on de source digne de foi. Cette enquête approfondie ferait suite à des renseignements faibles, parvenus auprès de leurs services et faisant état de moult dépassements à l'entreprise, liés à sa mauvaise gestion, la corruption ainsi que la dilapidation de deniers publics. Selon notre source, plusieurs responsables et cadres de l'ENIE, un pôle industriel attrayant à l'échelle nationale, ont été auditionnés par les gendarmes lors de cette enquête mais pour le moment, aucune information n'en a filtré, précise notre source, et ce, pour des raisons de confidentialité que revêtent les dossiers examinés par les investigateurs.