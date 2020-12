DIGITALISATION DU SECTEUR DE LA SANTE : Benbouzid dévoile les projets les plus importants

Après avoir expliqué que la même stratégie «repose sur la modernisation et la modernisation des structures de santé et de leurs activités», M. Benbouzid a annoncé le lancement, de six projets numériques, à savoir le «projet d’un hôpital numérique, le projet de numérisation des relations contractuelles avec les organismes de sécurité sociale et le projet d’adoption du numéro national d’identification de la carte d’identité biométrique et son inclusion dans le dossier médical électronique du patient, le projet de numérisation de l’administration centrale et de la relier aux établissements de santé, le projet de numérisation des plans d’activité des structures de santé et le projet de pharmacie électronique. Lors d’une réunion d’évaluation des activités menées par le ministère afin de numériser le secteur, le ministre a expliqué que ces projets “seront un facteur de force pour notre gestion et notre stratégie dans la réalisation des tâches de notre secteur de la santé”, notant que “le traitement des données à l’avenir ne prendra pas que quelques minutes pour permettre l’analyse, l’évaluation et l’adoption la plus efficace”. Décisions opportunes. ” Dans le même contexte, il a souligné la nécessité “des efforts concertés des travailleurs du secteur de la santé et d’une grande contribution de toutes les parties concernées par ces projets”, notant que l’attention portée au facteur humain “sera décisive à ce stade, notamment en revoyant la formation continue pour aider le personnel administratif à maîtriser les technologies technologiques modernes pour surmonter les difficultés. ”