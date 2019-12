DIGITALISATION DE LA SECURITE SOCIALE : Le ministre du travail plaide pour un nouveau plan

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé à Alger que le secteur envisageait d'adopter un programme futur en matière de digitalisation du système de la sécurité sociale pour assurer une meilleure performance de ses organismes et renforcer le service public. Lors d'une rencontre sur la transformation digitale des organismes de la sécurité sociale, M. Haddam a indiqué que le ministère œuvrait "à tracer un programme futur sur la transformation digitale, à travers l'adoption des meilleures, voire plus récentes techniques numériques et l'encouragement de la créativité et de l'innovation pour promouvoir les missions du secteur". A cet effet, M. Haddam a mis en avant les efforts du ministère visant "à garantir une meilleure utilisation de la technologie de l'information" et "à optimiser" le processus de modernisation du système de la sécurité sociale, en quête d'une amélioration constante des performances et de "l'accélération du rythme du développement durable". "La satisfaction des besoins et aspirations de la société passe essentiellement par l'utilisation des moyens technologiques pour une administration capable de s'adapter, en permanence avec son environnement et d'améliorer ses performances et services", a-t-il soutenu, estimant que la réalisation de cet objectif "exige la mobilisation des capacités humaines et matérielles et l'association de tous les acteurs au processus de modernisation". Le ministre a souligné, en outre, l'importance d'œuvrer pour l'adaptation de la technologie avec la réalité socio-économique et aux nouvelles missions stratégiques du système de sécurité sociale, et ce "en se focalisant sur la ressource humaine qualifiée et en valorisant le travail participatif et l'intelligence collective".