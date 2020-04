DIFFUSION DU CORAN PAR LES HAUT-PARLEURS DES MOSQUEES : Le Mouvement El-Bina salue la décision

Le mouvement El-Bina a salué mardi la décision du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs invitant les imams à diffuser le saint Coran par les haut-parleurs des mosquées dans la conjoncture difficile que traverse le pays en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19).Le Mouvement El-Bina a également félicité, dans un communiqué, les équipes médicales et les personnels de santé à l’occasion de la Journée mondiale de la santé (7 avril) qui intervient cette année dans une conjoncture particulière pour l’Algérie et la plupart des pays dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19. Pour la formation politique, « les équipes médicales dans tous les hôpitaux des secteurs public et privé donnent, dans cette conjoncture, un exemple éloquent de sacrifice et de don de soi dans une bataille ardue et dangereuse pour préserver la santé des citoyens et sauver des vies ». Dans ce contexte, le Mouvement El-Bina a appelé à consacrer 10 à 15 minutes par jour aux invocations pour soutenir les personnels du secteur de la Santé et tous ceux qui sont en première ligne face à la pandémie et dans la protection de nos frontières.