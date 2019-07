DIFFUSION D’UNE VIDEO MONTRANT DES AFFRONTEMENTS AVEC LA POLICE : Le DGSN ordonne une enquête

M.Bouhedba "a instruit l'Inspection générale de la Sûreté nationale d'ouvrir une enquête sur la teneur d'une vidéo montrant des affrontements avec la police, qui auraient eu lieu probablement vendredi dernier", précise le communiqué qui ajoute que le DGSN a souligné "l'impératif d'enquêter sur les faits et de situer les responsabilités afin que toutes les mesures prévues par loi soient prises". Signalons que la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) avait appelé les utilisateurs des réseaux sociaux à la prudence concernant des informations fallacieuses (fake news) largement relayées en vue de "manipuler l'opinion publique". Il est à rappeler qu’en mars dernier, suite à la circulation sur les réseaux sociaux d'une information faisant état du décès d'une journaliste ayant participé à un sit-in organisé à Alger-centre, après son arrestation par les forces de police, la DGSN a démenti dans un communiqué "une rumeur fausse et tendancieuse". Précisant qu'en effet "une journaliste a été victime d'une syncope et a été prise en charge médicalement avant de rentrer chez elle dans un état rassurant", la DGSN avait affirmé dans son communiqué "se réserver le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui relayent ces informations fallacieuses visant à manipuler l'opinion publique". La Place de la liberté à Alger avait vu, durant le même mois, l'organisation d'un sit-in par une centaine de journalistes revendiquant le libre exercice de la profession et la consécration du principe du service public. Les protestataires ont scandé des slogans pour "l'ancrage des principes de la démocratie et de la liberté d'expression, garantis par la Constitution, ainsi que la facilitation de la mission des journalistes en matière de traitement des préoccupations de la société dans tous les domaines".