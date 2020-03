DIFFAMATION ET CHANTAGE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : 6 personnes devant le tribunal de Chéraga

Six (6) personnes impliquées dans une affaire de menace de diffamation et de chantage sur les réseaux sociaux ont été présentées devant le parquet du tribunal de Chéraga, indique un communiqué du même tribunal. En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le ministère public du tribunal de Chéraga informe que dans le cadre de l’instruction ouverte pour "menace de diffamation et chantage sur les réseaux sociaux et demande d’indus avantages" sur la base de la plainte déposée par la victime, le ministère public du tribunal de Chéraga a renvoyé 6 personnes complices pour enquête judiciaire après avoir été présentées aujourd’hui par la police judiciaire. Les personnes complices sont accusées des délits de diffamation pour obtenir des fonds et des signatures dans un cadre organisé transfrontalier, de contravention à la législation relative à la monnaie et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger et de demande d’’indus avantages, ajoute la même source. Quatre autres personnes complices sont toujours en fuite, alors que l’enquête reste ouverte pour définir les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la même source.