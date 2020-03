DIFFAMATION A L’ENCONTRE DE ABANE RAMDANE : 6 mois de prison ferme contre Rabah Drif

Le juge prés du Tribunal de M’sila a prononcé dimanche 22 mars, une peine de six mois de prison ferme à l’encontre de l’ex-directeur de la culture de cette wilaya, Rabah Drif. Limogé lundi 13 janvier, après avoir publié un post sur Facebook où il a traité Abane Ramdane de « traître de la nation », Rabah Drif a été présenté hier, devant le juge du tribunal de M’Sila. A noter que le procureur près le tribunal de Ms’ila avait requis une peine de 2 ans de prison ferme assortis d’une amende de 200.000 DA . L’ex-directeur de la culture de la wilaya de M’Sila était poursuivi pour « outrage à l’un des symboles de la Guerre de la libération nationale ». Pour rappel, ce cadre du RND et proche d’Azzedine Mihoubi avait traité, dans un post calomnieux sur Facebook, le dirigeant de la révolution Abane Ramdane de « grand traître» et avait qualifié aussi le Congrès de la Soummam « de tentative de coup d’Etat contre la volonté populaire ».