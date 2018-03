DIAR EL HANA ET ARSA : 373 familles bientôt relogées

Dans une déclaration récente de M. le premier magistrat de la Commune de Mostaganem, 373 familles, habitant la cité « Diar El Hana » vont faire l’objet, incessamment, d’une opération de relogement dans de nouveaux logements, a-t-il précisé. Ces derniers, entrent dans le cadre du programme « résorption de l’habitat précaire » (RHP) et sont spécialement dédiés aux résidents de la cité « Diar El Hana » .Ceux-ci, seraient au nombre de quelque 373 familles recensées ,vivant depuis de longues années, dans des conditions de précarité et l’opération de leur relogement interviendrait dès que la liste des attributaires serait définitive, après contrôle et vérification d’une part, et d’autre part, dès la réception du quota de ces logements destinés aux concernés a ajouté, M. le Maire de Mostaganem. En marge de cette question relative au relogement des familles résidentes à la cité « Diar El Hana », M. Abdelkader Benkhodja, le P/APC de Mostaganem, a tenu à signaler qu’une opération similaire viendrait également procéder au relogement des familles qui habitent la Cité « El Arsa », également recensées dans l’habitat précaire, pour être relogés dans les logements du programme RHP. Il a fait remarquer au passage qu’actuellement, la révision des listes des futurs bénéficiaires est en cours, ajoutant qu’une opération de démolition interviendrait aussitôt, au niveau des lieux de précarité qui seraient évacués. M.Abdelkader Benkhodja a tenu à préciser que la première opération de relogement concerne bien les familles issues de la cité « Diar El Hana » et la seconde opération, serait celle qui toucherait les bénéficiaires inscrits dans la liste des résidents de la cité « El Arsa » en cours de vérification d’usage.