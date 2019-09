DIALOGUE SOCIAL EN MILIEU EDUCATIF : De nouveaux mécanismes pour la stabilité du système

Le ministre de l'éducation nationale, M. Abdelhakim Belabed a affirmé, mardi dernier à Alger, qu'il sera procédé à la mise en place de mécanismes nécessaires pour permettre à l'action syndicale de contribuer à la stabilité du secteur. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée aux représentants de cinq nouveaux syndicats relevant du secteur, agréés récemment par le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le ministre a précisé que "des mécanismes nécessaires seront mis en place pour faire de l'action syndicale une valeur ajoutée contribuant à la stabilité du secteur’’. Des consultations seront engagées avec les représentants des syndicats sur les voies et moyens de soulever les préoccupations socio-professionnelles des travailleurs du secteur pour les prendre en charge dans le cadre de la loi, a souligné le ministre. "Du point de vue du ministère, l'action syndicale ne peut être résumée uniquement en mouvement de grève", a-t-il estimé, mettant en avant que le syndicat "est la force de proposition et joue un rôle responsable qui consiste à soulever, accompagner et défendre les préoccupations et les revendications légitimes des travailleurs’’. Répondant à une question sur la nouvelle stratégie élaborée par le ministère pour interagir avec les syndicats, le premier responsable du secteur a déclaré que cette stratégie "s'articule autour de la mise à contribution de tout un chacun et de la recherche de solutions aux problèmes soulevés dans le cadre de la confiance, la sincérité et le respect mutuel entre les syndicats».