DIALOGUE POLITIQUE : Toutes les propositions constitueront des feuilles de route

L'Instance nationale de dialogue et de médiation a souligné que toutes les plateformes et propositions présentées dans le cadre des efforts visant le règlement de la crise politique que traverse le pays constitueront "des feuilles de route principales" dans l'élaboration de la mouture à soumettre à la Conférence nationale prévue au terme des rounds de dialogue. Dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion tenue ce dimanche à Alger, l'Instance présidée par son coordinateur général Karim Younes, en présence de tous ses membres y compris les nouveaux, a précisé "saisir cette occasion pour saluer toutes les initiatives de dialogue, toutes tendances et composantes confondues, ayant précédé la création de l'Instance ainsi que toutes leurs plateformes et propositions pour le règlement de la crise que traverse le pays". "Toutes ces plateformes et propositions constitueront des feuilles de route principales qui serviront de référence à l'Instance dans l'élaboration de la mouture qu'elle soumettra, après consultations des acteurs de la société civile, à la Conférence nationale prévue au terme des rounds de dialogue", ajoute la même source.