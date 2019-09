DIALOGUE POLITIQUE : L’UGTA s’implique

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Salim Labatcha, a déclaré jeudi dernier à Jijel, que l'UGTA lancera ''prochainement'' l'organisation de regroupements régionaux pour collecter des propositions de la classe ouvrière et les remettre au pouvoir dans une démarche de sortie de crise politique. ''Le mouvement populaire a réalisé de nombreux acquis qu'il faut préserver'', notamment concernant la lutte contre "l'impunité qui régnait par le passé'', a indiqué M. Labatcha à l'APS en marge d'une cérémonie de distinction des élèves méritants, enfants de travailleurs du port de Djendjen à l'initiative de la section syndicale et de la direction de l'entreprise portuaire. Concernant la position de l'UGTA face à la situation actuelle du pays, le responsable syndical a indiqué "partager l'avis qui appelle à la nécessaire organisation d'élection présidentielle dans les plus proches délais pour sortir le pays de la crise qui, a-t-il noté, s'est répercutée sur l'activité des entreprises''.