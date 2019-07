DIALOGUE NATIONAL : Smail Lalmas se retire du panel

L'expert économiste, Smail Lalmas a annoncé sa décision de se retirer définitivement de la commission de médiation et de dialogue reçue jeudi dernier, par le président de l'Etat, Abdelkader Bensalah. Dans un message au "peuple algérien", et aux membres du panel Smail Lalmas motive sa décision par la "réponse négative" à la demande de mesures d'apaisement avant d'entamer le dialogue. "En l'absence d'une réponse positive aux demandes populaires concernant les mesures d'apaisement pour réussir le dialogue, et compte tenu des pressions auxquelles je fais face depuis l’installation de la commission, j'ai décidé de me retirer et de démissionner immédiatement dès cet instant", a écrit Smail Lalmas dans son message. Cette décision qui pourrait en annoncer d'autres, fait suite au discours du chef d'état-major de l’armée, Ahmed Gaid Salah, aujourd'hui, dans lequel il a exclu catégoriquement tout préalable pour le lancement du dialogue.