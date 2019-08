DIALOGUE NATIONAL : ‘’Les enfants des chouhada’’ confirment leur participation

L’organisation nationale des enfants de chouhada a annoncé sa participation au dialogue national considérant que c’est le moyen » le plus civilisé et le plus efficace de construire un futur qui honorera le message des martyrs », a rapporté le journal arabophone El-Khabar. L’organisation a confirmé, à travers un communiqué, sa participation au dialogue national « sans exclusion ni marginalisation », soulignant que le dialogue est le moyen civilisé le plus efficace de construire un avenir brillant qui honorera le message des martyrs, des bons moudjahidines et de tous les fidèles patriotes.