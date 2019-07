DIALOGUE NATIONAL : Le panel des personnalités tient aujourd’hui sa première réunion

Le panel des personnalités appelé à faciliter le dialogue en vue d’obtenir le « consensus le plus large possible » sur les conditions et modalités d’organisation de l’élection présidentielle tiendra, aujourd‘hui, dimanche à Alger, sa première réunion, a-t-on appris de sources proches du panel. Composé de six personnalités, MM. Karim Younès, Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul, Benaïssa Azzedine et Mme Fatiha Benabbou, le panel devrait consacrer sa première réunion à la discussion de son règlement intérieur et son plan d’action pour la conduite du dialogue national inclusif. Jeudi, les six personnalités ont été reçues par le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.