DIALOGUE NATIONAL : Le Panel invite 23 personnalités à renforcer ses rangs

Le Panel des personnalités appelé à mener le dialogue national inclusif sera élargi à d’autres personnalités. La décision a été prise par ce Panel qui a tenu sa première réunion ce dimanche, au cours de laquelle ce même Panel a réitéré son appel aux autorités du pays à prendre les mesures d’apaisement dans les plus brefs délais. Aussi, ce Panel qui est composé de Karim Younes, Fatiha Benabbou, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul, Benaïssa Azzedine et Lalmas Smaïl s’appelle désormais l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Ce panel vient d’enregistrer la venue d’un 7e membre en l’occurrence Yacine Boukhnifer, l’un des jeunes du Hirak, a indiqué un communiqué de cette Instance. Le communiqué ajoute qu'en réponse aux vœux du Hirak, lors de son 23e vendredi, concernant le renforcement de l’Instance par d’autres personnalités, avec comme objectif de faire aboutir le processus de dialogue national », l’Instance a réitéré son appel à des personnalités dont les noms circulent, en vue de » répondre à l’appel de la Patrie ». Il s’agit de Djamila Bouhired, Ahmed Taleb Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, Ahmed Benbitour, Mokdad Sifi, Abdelaziz Rahabi, Lyes Merabet, Lyes Zerhouni, Boudiba Messaoud, Guessoum Abderrazak, Rachid Benyelles, Brahim Ghouma, Brouri Mansour, Hanifi Rachid, Adda Bounedjar, Fares Mesdour, Mustapha Bouchachi, Chems Eddine Chitour, Benbraham Fatima Zohra, Drifa Ben M’hidi, Saïd Bouizri et Mokrane Ait Larbi. L’Instance affirme que « ses portes demeurent ouvertes à toutes les personnalités nationales, y compris celles de la Communauté nationale établie à l’étranger » » , conclut le communiqué.