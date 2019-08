DIALOGUE NATIONAL : Le FFS réitère ses conditions

« Il est maintenant temps de se joindre à un processus de remplacement sérieux qui s’adapte à la réalité algérienne sans ingérence de Forces étrangères …. » Le FFS continuera de lutter jusqu’à l’édification de la deuxième République et de l’Etat de droit et des libertés », lit-on dans la déclaration. Le parti du front des forces socialistes salue également et félicite le peuple algérien pour sa détermination courageuse et son incroyable sens d’un engagement pacifique et uni. « Ni les conditions climatiques extrêmes, les obstacles à la sécurité de la liberté de circulation et d’expression, ni les appels malveillants des manœuvres pour changer les objectifs initiaux de ce don populaire n’ont changé l’objectif de la révolution populaire depuis le 22 février. Il est certain que des millions d’Algériens s’opposent catégoriquement à ces tentatives diaboliques et malveillantes de les impliquer dans des conflits, qui ont pris une dimension spectaculaire et dangereuse, dont les conséquences seront catastrophiques pour le pays », ajoute-t-on.