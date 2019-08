DIALOGUE NATIONAL : L’association des Oulémas dément avoir rejoint le panel

La polémique et la manipulation battent leur plein s’agissant de la commission de médiation et de dialogue et des nouveaux membres qui l’auraient rejointe. L’association des Oulémas musulmans algériens vient d’infirmer que son président, ait décidé de rejoindre le panel du dialogue emmené par Karim Younes. Dans un communiqué rendu public, Abderrazak Guessoum précise que les informations colportées par certains organes de presse selon lesquelles l’association a tranché en faveur de la participation à la commission du dialogue est «loin de la réalité». «L’association attend toujours que le climat propice au dialogue soit préparé notamment la préservation du Hirak, la levée des pressions et la satisfaction de ses revendications», écrit l’association des Oulémas qui appelle à la synergie des efforts pour sortir le pays de la crise politique.