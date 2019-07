DIALOGUE NATIONAL : L’Association des oulémas propose ses personnalités

Soucieuse de trouver un dénouement à la crise que vit le pays depuis cinq mois, l’Association des oulémas musulmans algériens continue de lancer des initiatives. A cet effet, l’Association a proposé des personnalités afin de mener le dialogue national dans l’espoir de parvenir à sortir le pays de la crise. “Au vu de l’exaspération de la crise nationale, la non-dissipation des nuages qui planent sur le pays et face à la multiplication des propositions et des initiatives, ce qui menace de perdurer la crise, l’Association des oulémas musulmans algériens – consciente de la gravité de la situation- a jugé utile de proposer des personnalités -jouissant de l’expérience, de la compétence, de crédibilité- à même de jouer un rôle efficient pour engager le dialogue, contribuer à rapprocher les points de vue et de trouver en urgence une issue susceptible de jeter les jalons d’un Etat tant souhaité”, a indiqué l’Instance dirigée par le Dr Abderrazak Guessoum dans un communiqué rendu public ce samedi.