DIALOGUE NATIONAL : Installation de la commission consultative

Une Commission consultative nationale a été installée, ce samedi à Alger. Elle renferme un grand nombre de personnalités, parmi elles d’anciens ministres, en retrait de la vie politique, et d’éminents professeurs et experts. A ce niveau, il y a lieu de citer Saïd Bouchaïr, ancien président du Conseil Constitutionnel, Issaad Mebrouk, président du Syndicat National des Magistrats, Berkane Bekkat, Doyen des médecins, Mouldi Aïssaoui et Azziz Derouaz, tous deux anciens ministres de la Jeunesse et des Sports. A noter que la rencontre a été émaillée d'incidents suite à l'envahissement de la salle par des animateurs de plusieurs organisations associatives venus exprimer leur opposition à tout dialogue ou encore la tenue des élections présidentielles sans le départ de toutes les anciennes figures du système.