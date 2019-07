DIALOGUE NATIONAL : Bensalah choisit le Panel des personnalités

"Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu ce jour, M. Karim Younès accompagné de Mme Benabbou Fatiha, de M. Lalmas Smaïl, de M. Lazhari Bouzid, de M. Abdelwahab Bendjelloul et de M. Benaïssa Azzedine. Ces personnalités constituent les membres du panel de personnalités nationales appelé à mener le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de l’Etat lors de son discours du 03 juillet 2019, dans le cadre d'une offre politique globale’’, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Pour rappel, Bensalah avait parlé de personnalités disposant de l'autorité morale et de la crédibilité nécessaires, des personnalités indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale, des personnalités qui émergent du fait de leur autorité morale ou de leur légitimité historique, politique ou socioprofessionnelle. Consultées parmi d'autres, par les acteurs de la société civile, les personnalités reçues par le chef de l'Etat, perçues comme disposant des qualités de crédibilité et d'acceptabilité, les rendant éligibles à faire partie du panel ont accepté de faire partie du panel et de s'impliquer dans l'accomplissement de cette noble mission de facilitation du dialogue. Ces personnalités ont, ce faisant, souhaité pouvoir la mener en totale liberté et indépendance, ce qui en fait, est en totale cohérence avec la volonté et la vision du chef de l'Etat en matière de conduite du dialogue. Le Panel ainsi constitué entamera immédiatement sa mission, avec le soutien technique et logistique de l'Etat qui mettra à sa disposition tous les moyens qui lui sont nécessaires pour mener à bien le processus de dialogue.