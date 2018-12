DIABETE A MOSTAGANEM : Les stylos-injecteurs encore rares en pharmacie

Cette nouvelle semble être très mal accueillie par les diabétiques, déjà confrontés à d'autres problèmes liés à leur hygiène de vie et dont l'insuline demeure énormément vitale. Les personnes atteintes de cette maladie chronique se procuraient aisément au moyen d'une ordonnance médicale délivrée par leur médecin traitant, une quantité d'insuline pour couvrir leur traitement pour une durée généralement de trois mois renouvelable, dans le but surtout d'éviter les tracasseries des allers-retours aux pharmacies. Or, ces derniers jours, les stylos nécessaires pour ces injections, paraissent être encore frappés d’une rupture de stock, et sont devenus presque introuvables. Les malades ne comprennent toujours pas les causes de ces insuffisances de médicaments en pharmacie alors que les discours des officiels ne cessent d'affirmer que presque tous les produits pharmaceutiques sont disponibles. Qui a tort et qui a raison ? En tous les cas, le scénario concernant les pénuries de médicaments est toujours d'actualité à travers le territoire national et fait craindre le pire aux patients atteints de maladie chroniques qui sont pénalisés et payent les frais d'une gestion catastrophique du marché hautement névralgique du médicament, malheureusement géré par une bande d'inconscients qui ne cherchent que le profit !