DGSN : Près de 37000 infractions liées à l’environnement et à l’urbanisme

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré près de 37.000 infractions liées à l’environnement et à l’urbanisme durant la période s’étalant du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, selon un communiqué de la DGSN publié à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement. 18.675 infractions liées à l’environnement ont été enregistrées contre 18.196 autres liées à l’urbanisme, soit un total de 36.871 infractions enregistrées durant la période précitée, indique la même source, ajoutant que les services de la Sûreté nationale ont pris 37.265 mesures en coordination avec les autorités compétentes dans chaque domaine contre les contrevenants. Ces infractions concernent le dépôt anarchique des ordures et des déchets de constructions sur la voie publique et dans les espaces verts, en sus des constructions anarchiques sans permis ou les constructions non-conformes aux normes légales, précise la même source. Les équipes de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement travaillent en collaboration avec les services techniques des communes et la justice à l’application de la loi sur l’environnement et à la promotion du cadre de vie du citoyen, à la faveur d’actions pédagogique et de sensibilisation visant à protéger les fondements d’un environnement sain et à prévenir les maladies et les épidémies, à l’instar de la crise sanitaire que vit le pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus.