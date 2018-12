DGSN : Mouvement à la tête des Sûretés urbaines

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri, a procédé à un large mouvement dans le corps des chefs de sûreté urbaine. Ce mouvement a ciblé en premier lieu plusieurs chefs de sûreté urbaine des daïras de la wilaya d’Alger, entre mutations, promotions et limogeages. Les chefs de sûreté de daïra de 13 wilayas du pays seront consternés par le dit mouvement selon les sources. La DGSN vise à inculquer une nouvelle dynamique dans l'amélioration de la prise en charge des préoccupations des citoyens et à répondre aux besoins de la population en matière de sécurité. Pour se faire, la direction générale de la police étudie minutieusement les dossiers des concernés par la promotion ou la mutation pour avantager surtout les cadres universitaires et les gardés qui ne dépassent pas la cinquantaine. .