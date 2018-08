DGSN : Limogeage du contrôleur de police, chef de la SPS

Le colonel Mustapha Lehbiri a limogé, jeudi, le contrôleur de police Mehdi Mehidi, chef du département de la protection et de sécurité SPS à la DGSN. Ce dernier a été remplacé par son adjoint en attendant la nomination d’un responsable de la SPS. Notons que ce département est un service rattaché directement au cabinet du directeur de la DSGSN. Le SPS, assure la protection des personnalités, les ministres et les autres fonctionnaires d’Etat. A savoir que chaque ministre dispose d’une protection rapproché. Les agents du SPS c’est des hommes en costume avec un appareil spéciale de communication collé à l’oreille et sont astreints au secret professionnel. Ismain