DGSN : Installation de trois Directeurs

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a procédé ce lundi à l'installation des deux Contrôleurs de police, Fouad Sib dans ses fonctions de Directeur de l'Administration générale et Hadj Said Arezki, dans ses fonctions de Directeur de la Police judiciaire (PJ), indique un communiqué de la DGSN. Le Directeur de l'Administrion générale a été installé en remplacement du Contrôleur de police, Mohamed Noui Sifi, nommé à la tête de la Police aux frontières (PAF), alors que le Directeur de la PJ a été installé en remplacement du Contrôleur de police, Ali Ferrag, nommé à la tête de l'Ecole supérieur de police "Ali Tounsi", précise la même source. Organisées respectivement au siège de la Direction de l'Administration générale à Hydra et à celui de la Direction de la PJ à Châteauneuf, les deux cérémonies d'installation se sont déroulées en présence des Directeurs et chefs des services centraux et de cadres relevant des directions concernées. Par ailleurs, l'Inspecteur général des services, le Contrôleur de police, Djamel Benderradji, a procédé lundi, au nom du Directeur général de la Sûreté nationale, à l'installation du Contrôleur de police, Mohamed Noui Sifi, dans ses fonctions de Directeur de la PAF en remplacement du Contrôleur de police Malek Mohamed. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des directeurs et chefs des services centraux et de cadres de la direction concernée.