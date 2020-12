DGSN : Décès de 85 policiers à cause du Covid

Les services de la sûreté nationale ont enregistré le décès de 85 policiers des suites de contaminations au Coronavirus depuis le début de la pandémie. La sûreté nationale est "la deuxième institution, après le secteur de la santé, en nombre de victimes de ce virus mortel depuis sa propagation avec l’enregistrement de 85 décès", a indiqué un message du DGSN Khelifa Ounici, lu en son nom à Blida, par le directeur de la santé, action sociale et des sports de la DGSN, en marge de l’inauguration de structures sécuritaires dans cette wilaya. Evoquant les défis que traverse l'Algérie à l'instar du reste du monde, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), M. Ounici a affirmé que le corps de la police "a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour faire face à cette épidémie", saluant le rôle efficace des éléments de la DGSN sur le terrain en compagnie des différents partenaires ainsi que leur sacrifices pour appliquer et respecter les mesures sanitaires et sensibiliser les citoyens dans ce cadre.