DGSN : Campagne pour éliminer les facteurs de congestion routière

Les unités spécialisées de la Sûreté nationale ont lancé une campagne nationale visant à éliminer des pratiques liées au recours illégal par certains propriétaires de logements ou de locaux commerciaux à la mise en place "de barricades ou de bornes en béton avec des chaînes et autres moyens susceptibles "d'entraver et de congestionner le trafic routier", a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Les unités spécialisées des services de la Sécurité publique de la DGSN ont lancé une campagne nationale visant à éliminer des pratiques liées au recours illégal de certains propriétaires de logements ou de locaux commerciaux à la mise en place de barricades ou de bornes en béton avec des chaînes et autres moyens susceptibles d'entraver et de bloquer la circulation routière au détriment des usagers de la voie publique, aussi bien les piétons que les conducteurs", lit-on dans le communiqué de la DGSN. Selon la même source, "le recours à ces pratiques, en utilisant indûment une partie de la voie publique ou les trottoirs, se veut un manquement à la loi et une infraction au cadre légal régissant l'activité commerciale, la circulation routière ou la gestion de la propriété privée, sous peine de poursuites administratives et judiciaires". La DGSN a mobilisé pour cette opération qui "a eu lieu en coordination avec les services spécialisés relevant des collectivités locales", "tous les moyens humains et matériels pour éliminer les obstacles et barrières placés anarchiquement et qui constituent un véritable danger pour les piétons et les usagers de la voie publique", précise le communiqué.