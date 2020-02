DGSN : Beldjoud salue "la disponibilité constante" de la police

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a salué "la disponibilité constante" des forces de police, à l'instar des autres services de sécurité avec à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), à faire face "avec professionnalisme à toutes formes de crimes", a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans son allocution lors d'une cérémonie de distribution des décisions d'affectation de logements de type AADL, jeudi à Alger, au profit de 143 fonctionnaires de police, d'ayants-droit et de retraités, M. Beldjoud, qui était accompagné du DGSN et du wali d'Alger, a évoqué le programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit, affirme "la fonction suprême de l'Etat dans le renforcement de la sécurité et la défense nationale, en s'engageant à garantir la sécurité du citoyen et des bien publics et privés, un engagement auquel l'Etat accorde un intérêt particulier". Le ministre a appelé, dans ce cadre, les éléments de la sûreté nationale à "poursuivre les efforts et à promouvoir les missions de la police".