DGSN : 449 patrouilles héliportées effectuées en 3 mois

Les Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) ont effectué 449 patrouilles héliportées à l’échelle nationale durant le premier trimestre de 2020 pour sécuriser les citoyens et protéger leurs biens, a indiqué dimanche la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) ont effectué 449 patrouilles héliportées à raison de 649 heures de vol à l’échelle nationale durant le premier trimestre de 2020 contre 401 patrouilles héliportées (593 heures de vol) le premier trimestre de 2019, a précisé la même source, expliquant que ces patrouilles "visent à sécuriser les citoyens et à protéger leurs biens en contribuant à la régulation et à l’organisation du trafic routier en coordination avec les centres d’opérations". Les patrouilles ont couvert les routes et les grands axes à travers la transmission en direct et en temps réel des évènements, conférant davantage d’efficacité aux interventions sur le terrain des forces de police qui veillent aussi, dans la conjoncture actuelle, à l’application des mesures préventives contre l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19)", a souligné le communiqué. Les hélicoptères de la DGSN sont "l'un des moyens mobilisés pour améliorer le trafic routier, relever les infractions et les manœuvres dangereuses pour les usagers de la route et maintenir l’ordre public", a ajouté la même source.