DGSN : 30 affaires d'homicide élucidées en 3 mois

Les services de la Police judicaire ont élucidé, durant le premier trimestre de 2019 dans le cadre de la lutte contre le crime en milieu urbain, 30 affaires liées à l'homicide volontaire et aux coups et blessures entrainant la mort, a indiqué dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). "Soixante-neuf (69) mis en cause ont été arrêtés et présentés devant les juridictions territorialement compétentes", a indiqué la même source soulignant que les services de la Sûreté nationale "se sont basés dans le traitement de ces affaires sur les nouvelles techniques en matière de recherche et d'investigation, ainsi que les analyses de laboratoires". "Ce bilan confirme que la DGSN, veille à faire baisser le taux de criminalité et préserver la sécurité et la quiétude", a ajouté la même source, insistant sur le rôle préventif joué par tous les services opérationnels.