DEVELOPPEMENT LOCAL : Une rencontre sur la réalité de l’investissement à Oran

Le wali d'Oran, dans une brève allocution d'ouverture des travaux a souhaité la bienvenue aux présents. Ensuite le président de la commission d'investissement au niveau du cabinet de la wilaya d'Oran a fait une présentation sous le titre: "Investissement dans la wilaya d'Oran Réalité et perspectives", sachant que la wilaya d'Oran a une double vocation industrielle mais aussi agricole. La wilaya d'Oran dispose de 4 zones industrielles notamment la zone industrielle et pétrochimique d’Arzew, la zone industrielle de Bethioua où sont installée l'usine Tosyali, la zone industrielle d'Es-Sénia et celle de Tafraoui. Concernant les demandes d’investissement, le président de la commission de l'investissement a déclaré que 3500 demandes ont été réceptionnées au niveau de la wilaya d'Oran, dont 900 ont été accordées et 37 actes de décision ont été délivrés aux nouveaux investisseurs. La wilaya d'Oran est très riche en potentialité et ressources financières de l'ordre de 120 milliards de dinars et 60.000 emplois et une population salariale de 124.000 travailleurs. Le secteur touristique englobe à lui seul ,2000 hectares de zones touristiques s’étendant, sur 120 km de côte, 33 plages autorisées à la baignade, 180 hôtels en exploitation dans 9 communes, et 11 autres projets en cours de réalisation, en plus de 250 agences du tourisme. Le secteur agricole et des forêts s’étend sur 100.000 hectares répartis dans les 26 communes que compte la wilaya d'Oran avec 590 exploitations agricoles EAC. Et en dernier lieu l'on nous informe que la wilaya d'Oran compte 7100 PME-PMI et 3500 unités industrielles. Par la suite ,le débat a été ouvert ,où les différents intervenants ont exprimé leurs préoccupations principalement liées aux obstacles les plus importants à la réalisation de leurs projets d'investissement, en plus de soumettre un ensemble de propositions, sur lesquelles le conseiller de l'économie M Khelaf Abdelaziz a répondu à de nombreuses réponses, et a également donné des explications sur la nouvelle politique économique dans le programme du président , qui vise à promouvoir les investissements et à encourager les initiatives qui créent de la valeur ajoutée et des emplois dans divers domaines.