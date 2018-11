DEVELOPPEMENT LOCAL A MOSTAGANEM : Le wali inspecte plusieurs projets

Le wali de Mostaganem, Rebhi Abdenour, a effectué plusieurs visites d’inspections et de travail, durant la semaine passé et ce, pour s’enquérir sur l’état d’avancement des travaux En effet, dans le secteur des travaux publics pour deux projets de développement ont été inspectés, la pénétrante de l’autoroute Est Ouest d’une distance kilométrique de 33 km relevant du territoire de la wilaya de Mostaganem. Se faisant, le wali a insisté sur le renforcement des chantiers avec les moyens humains et matériels nécessaires pour accélérer le rythme d’avancement des travaux, s’il faut dira t il, consolider le temps par des heures de travail supplémentaires pour le respect des délais de réception de la première tranche du projet, sur une distance de 15 km avant la fin de l’année en cours. Il a également visité la trémie à proximité de la nouvelle gare routière. Car, ce projet participe à mettre fin à l’embouteillage dans la circulation que connait ce rond point et qui permettra de faciliter la circulation routière. Dans ce même registre, le chef de l’exécutif de la wilaya poursuit des visites de travail et d’inspection des projets de logements à travers les localités de Bouguirat, Hassi Mameche, Mazagran et Mostaganem pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux au niveau des chantiers de logement toutes formules confondues, logement promotionnel aidé « LPA », logement public locatif « LPP » et des projets d’aménagement des communes visitées en compagnie des directeurs de l’exécutif concernés. Le wali a insisté au cours de cette visite d’inspection sur le renforcement des chantiers en moyens humains et matériels nécessaires pour activer la cadence des travaux avec le raccordement des logements de nouvelles cités par différents réseaux et l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur afin d’attribuer ces logements à leurs bénéficiaires dès qu’ils seront prêts a-t-il indiqué.