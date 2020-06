DEVELOPPEMENT DES ZONES D'OMBRE : Un suivi quotidien au plus haut niveau sur le terrain

Le ministre Conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a indiqué, à Alger, que le dossier des zones d'ombre était l'objet d'un suivi quotidien sur le terrain au plus haut niveau de l’Etat et que le devenir des responsables locaux était lié à celui de ces régions. En effet, Belaïd Mohand Oussaïd a réaffirmé que les zones d'ombre "sont l'une des priorités du Président de la République", soulignant que des efforts concrets sont consentis pour leur prise en charge. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a été le premier à mettre la lumière sur ces zones à travers le film documentaire traitant, pour la première fois, de tous les angles la souffrance des populations de ces zones, réalisé à sa demande et projeté devant les walis de la République, a-t-il rappelé. Il a ajouté que le Président de la République avait instruit l'ensemble des responsables de suivre ce dossier sur le terrain, "allant jusqu’à lier le sort des responsables locaux à celui de ces zones et dans des délais bien impartis". A la question d’un journaliste qui a exprimé des doutes sur le sérieux de cette démarche en faveur de ces régions, le porte-parole officiel de la présidence de la République a rétorqué que "c’est là une affaire très sérieuse qui ne supporte aucune démagogie ou manipulation de sentiments, et l’ère de ceux qui y est excellé est révolue". Il a précisé qu’un responsable, au niveau de la Présidence de la République, est chargé spécialement du suivi quotidien sur le terrain de tout ce qui est réalisé dans ce sens, ajoutant que si des cas individuels existaient, ils ne pouvaient constituer une règle.