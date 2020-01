DEVELOPPEMENT A BENABDELMALEK RAMDANE : Les douars Ouled Hadj et Ouled Kaddour attendent leur tour

En effet, ce douar, qui compte plus de 500 habitants, prend naissance en bordure du chemin communal et s'étend vers d’autres douars et communes. Les citoyens de ce bourg souffrent chaque jour du manque de toutes les commodités nécessaires, tels : l’approvisionnement en eau potable, le revêtement des routes ainsi que le transport public. Les habitants rencontrés sur place disent «Nous sommes oubliés dans ce douar, les élus qui nous ont promis monts et merveilles lors de la précédente campagne électorale n'osent même pas nous rendre visite ou du moins nous recevoir dans leurs bureaux, même nos doléances sont restées lettres mortes alors qu'elles devaient être transmises aux autorités de wilaya», nous diront les habitants. «On demande l'aménagement de ce douar », ont-ils ajouté. Plusieurs de leurs doléances ont été adressées au P/APC de Benabdelmalek Ramdane, mais en vain. Quant au douar Ouled el Hadj situé à quelques kilomètres du chef-lieu de « Benabdelmalek Ramdane » lui aussi semble marginalisé. En effet, les habitants de cette bourgade souffrent de l'urbanisation, et plus particulièrement de l'état des routes se dégradant de jour en jour. D’autre part, l’absence totale de toutes formes de configuration dans la région fait que, même les transporteurs se refusent d'assurer le transport des villageois, en raison de routes qui sont dans un état déplorable. Selon les habitants, l’alimentation en eau potable, élément vital important pour les besoins au quotidien des familles, fait défaut. Une telle situation a créé un mécontentement au sein de la communauté qui interpelle les autorités concernées pour intervenir, afin de mettre un terme à ce calvaire qui n'a que trop duré.