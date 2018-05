DEVANT LE MANQUE DE CONTROLE : Le sachet du lait à plus de 35 DA à Tissemsilt

Depuis quelques temps, le citoyen à Tissemsilt est confronté à un grand problème du en quelque sorte à la hausse du prix du lait en sachet de quelques dinars par certains commerçants de la ville. Pourtant, ce prix du lait en sachet réglementé, sans crier, ce prix s’est affolé dernièrement et ce, malgré les assurances des responsables sur ce volet qui concerne les prix au point où cela fait maintenant un peu plus de deux semaines que ce produit de large consommation est devenu le discours de tout un chacun. Les anciennes pratiques refont surface et ce dysfonctionnement a donné lieu à des manœuvres de spéculation par les monopolistes de la filière du lait au point où le sachet de lait qui provient pourtant d’une laiterie locale se vend entre 35 et 40 DA et dans pareilles circonstances, il faut dire que la présence de cette usine n’a pas apporté depuis quelques années ce soulagement que cherche le consommateur. La forte demande sur ce produit notamment en ce mois de Ramadan et la quantité de lait insuffisante distribuée par les fournisseurs et autres distributeurs de produits laitiers ont vite fait profiter à certaines personnes attirées par le gain rapide et cela vient contredire les déclarations des officiels qui ont toujours affirmé que les prix ne changeront pas et il y’aura une stabilité des prix et une couverture générale de lait en sachet. Malheureusement, ce n’est plus le cas et c’est avant même le début de ce mois sacré que le prix du sachet est passé de 30 DA à 35 et 40 DA dans les commerces du centre ville et ceux des quartiers périphériques, cette situation édifie à la fois toute l’amère réalité des discours creux et l’embarras dans lequel se trouve désormais le consommateur de Tissemsilt.