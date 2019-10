DEUXIEME VISITE DU WALI D’ORAN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES : Vers l’accélération de la cadence des travaux

Lors de sa deuxième visite des projets du secteur relevant de la jeunesse et du sport, M le Wali a examiné le travail de préparation de la piscine olympique dans le nouveau quartier de la ville de Medina Jedida, du fait que cette piscine olympique est située à l'intérieur du jardin public de la ville d'Oran, accuse un grand retard dans sa réception. Le wali a donné des instructions au directeur de la jeunesse et des sports pour renforcer les chantiers afin d’accélérer le rythme des travaux de réalisation et d’installer d’autres entreprises qualifiées afin de recevoir le projet dans les meilleurs délais. Il a également chargé le directeur de la jeunesse et des sports de nettoyer les alentours du projet, en particulier du fait qu’il se situe à l’intérieur du parc public, qui définit la présence des familles et des citoyens. Il est à noter que la couverture du projet est estimée à 200 millions de dinars et que les travaux de réalisation ont atteint le taux de 50%. Ensuite, il s'est dirigé vers le projet de l'axe RN11 longeant Sidi El Bachir. Ce projet est situé sur le boulevard principal longeant la pénétrante du RN11 où on a plus de mal à faire le ménage et à défraichir le terrain avant d'entamer les travaux d'aménagement, pour lequel un montage financier FCCL-Fonds de wilaya-Budget communal, de l'ordre de 30 milliards, a été mis en place. Près de 30% des constructions recensées par les trois brigades mixtes SUCH-APC Bir El-Djir, au nombre de 367 logements individuels et 34 projets promotionnels ou d'investissement, ne sont pas conformes (extensions illicites, empiètement sur la voie publique, non-conformité avec le permis de construire, ou carrément défaut de permis de construire et même d'acte de propriété...). Selon une source de la wilaya, certains contrevenants récalcitrants en sont à leur deuxième avertissement et sont de ce fait sous la menace d'annulation du permis de construire, pour les uns, ou l'arrêté de démolir, pour les autres. Cela ne peut, à coup sûr, que retarder le lancement du projet, étant donné qu'on ne peut procéder par parties, le site devant être assaini et balisé tout entier avant de passer à l'acte. En tout cas, ce dossier est inscrit en priorité pour la wilaya, lequel dossier avait été, on s'en souvient, invoqué sur un ton désapprobateur par un ex-ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville lors d’une d'une visite à Oran, et ce, à l'occasion d'une séance d'évaluation du secteur local. Qualifiant l'état de ce site déstructuré de « tbehdila » (situation honteuse), le ministre s'était étonné que ce voisinage immédiat au complexe olympique de Belgaïd ait été resté dans l'angle mort aux yeux des concepteurs du projet d'aménagement du périmètre des JM-2021-qui venait de lui être présenté par le directeur local de l'Urbanisme, non sans instruire séance tenante ses services de ne fournir aucun acte d'urbanisme au niveau de ce « lotissement illicite », pour reprendre ses propos.