DEUXIEME SALON INTERNATIONAL DU RECYCLAGE : 43 entreprises au rendez-vous à Oran

Lors de cette manifestation économique d’un intérêt capital pour le recyclage et la traitement des déchets, les participants ont exposé leurs expériences dans le domaine, qui suscite déjà une vive attention de la part des responsables et des spécialistes depuis des années, dans le but de protéger l’environnement, et d’élever les revenus économiques, car les déchets représentent une source de gains, qui reste à valoriser de plus en plus. Présent sur les lieux, le secrétaire général de la wilaya d’Oran, M.Si Ali Meddah a déclaré en ce sens, que la wilaya d’Oran accorde une importance considérable à la protection de l’environnement en vue de la réhabilitation de ses quartiers, et tend à généraliser le tri sélectif à travers l’ensemble de ses derniers et également à travers toutes ses communes pour améliorer leurs revenus, en créant de l’emploi et de la richesse. Il a ajouté qu’Oran se prépare activement à l’organisation des Jeux Olympiques Méditerranéens de 2021, et a tracé déjà tout un programme d’action, tendant à l’implantation d’espaces verts, d’organisation de campagnes de reboisement, et du renforcement des opérations de nettoyage de lieux et de recyclage des ordures ménagères. Quant à la directrice de l’environnement, elle a mis l’accent sur l’importance de la tenue de cette deuxième édition du salon international du recyclage et du traitement des déchets, qui permet aux exposants d’échanger leurs expériences pour un plus d’évolution, et de signer des conventions avec les unités industrielles en quête d’entreprises de recyclage de leurs produits usagés. Elle a souligné à ce sujet, que la nouvelle approche du recyclage et du traitement des déchets, connait aujourd’hui, un nouvel essor, de par les revenus qu’ils génèrent et la réutilisation des produits recyclés. Elle a ajouté également, que les entreprises qui activaient illégalement dans le recyclage, au sein de la décharge d’El Karma, ont été intégrées dans ce créneau, et ont reçu toutes les facilitations pour se conformer à la réglementation en vigueur. D’autres micro-entreprises créées dans le cadre de l’ ANSEJ, ainsi que des investisseurs ont été accueillis à la direction de l’environnement, pour l’obtention d’accord d’exercice. Le salon a vu, en cette occasion, la participation d’une quarantaine d’entreprises nationales, et trois autres entreprises privées étrangères , dont une de la Corée du Sud, une seconde du Canada, et une troisième de la France( une entreprise mixte algero-française)