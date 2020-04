Said Chengriha, chef d’Etat-major par intérim effectue à partir d’aujourd’hui, lundi 13 avril, une visite d’inspection dans la deuxième région militaire à Oran, a indiqué dimanche un communiqué du MDN. Cette visite sera pour lui a l’occasion de vérifier in situ la mise en place du dispositif de prévention contre le Coronavirus et profitera aussi pour discours d’orientation aux cadres de la région, ajoute la même source.