DEUX VOLEURS ARRETES A TELAGH : 300 millions de centimes dérobés à Sidi Bel Abbès

Les éléments de la Sûreté de Daïra de Telagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès, sont parvenus à arrêter deux vingtenaires, impliqués dans une affaire de vol par escalade et effraction d'un magasin de commerce, indique un communiqué de la cellule d'information. Le coup de filet a été réussi suite à une plainte du propriétaire, faisant état d'un cambriolage de son local s'étant soldé par le vol de 300 millions de centimes et plusieurs cartouches de cigarettes d'importation, ajoute le communiqué. Ayant entamé d'intenses investigations, les enquêteurs parvinrent à reconnaître un malfrat grâce à la caméra de surveillance placée à l'intérieur du magasin. Ce dernier ne tarda pas à dénoncer son acolyte. Présentés en comparution immédiate par devant le procureur, l'auteur principal a écopé de 18 mois de prison ferme assortis d'une amende de 100.000,00 da. Le second a été acquitté.