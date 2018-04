DEUX VICTIMES ET UN JEUNE LUTTE CONTRE LA MORT : "L’esprit de sel" fait des ravages à Tiaret

La société civile à Tiaret vient de tirer la sonnette d’alarme sur ce nouveau fléau et aussi les nouvelles formes de suicide auxquelles se donnent des personnes en quête d’une réelle communication socio-familiale. En effet, ce mercredi, en fin d’après-midi, un jeune âgé de 21 ans, résident dans la commune d Ain-Hadid, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et lequel vivant des problèmes familiaux cruciaux et dans un moment d’anxiété très avancé, a bu une quantité d’acide connu sous le nom "esprit de sel" généralement utilisé pour évacuer l’eau usée lors des opérations d assainissement et pris d’un grand malaise, il a été évacué en urgence vers l’hôpital "Ibn-Sina" de Frenda et eu égard à la gravité de son état, il a été transféré vers le CHU d’Oran où il se trouve dans un état lamentable et lutte contre la mort en service de réanimation apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources sécuritaires et hospitalières généralement bien informées .Pour rappel, deux personnes ont trouvé la mort après avoir bu des quantités d’esprit de sel et ce, en l’espace de 4 mois. Ces deux personnes souffraient de problèmes sociaux-familiaux, l’un célibataire et ayant appris que la femme avec qui il voulait se marier, a épousé un autre et l’autre a été informé d’un jugement de tribunal l’opposant à son propre frère s’est soldé par une décision de quitter le domicile avec le paiement d’une indemnité de 2 millions de dinars(200 millions de cts) tout à signaler que ces deux cas de suicide se sont produits dans la localité de Melaab, distante du chef-lieu de commune de Takhemaret de près de 9 km et se trouve à 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Des enquêtes sont toujours ouvertes par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents.